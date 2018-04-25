СКА продлил контракт с Рукавишниковым на два года

СКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Романом Рукавишниковым. Новое соглашение будет действовать до конца сезона-2019/2020.

25-летний Рукавишников перешел в СКА из "Атланта" в 2014 году. В составе питерского клуба дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Из-за травмы ноги хоккеист пропустил почти весь сезон-2017/2018, сыграв в 13 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрав 4 (0+4) очка.