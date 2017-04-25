СКА продлил контракт с Кетовым до 2020 года

СКА продлил контракт с защитником Евгением Кетовым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение будет действовать до конца сезона-2019/20. Игрок защищает цвета армейцев с 2013 года. В минувшем сезоне Кетов провел в общей сложности 65 матчей, набрав 21 (15+6) очко, и выиграл с клубом Кубок Гагарина.

- Очень рад, что продолжу выступать за СКА, - сказал Кетов. - За четыре года Петербург стал для меня по-настоящему родным городом, а "Ледовый" – родным дворцом. В ближайших планах – двухнедельный отпуск, а затем вернусь в Петербург и начну понемногу готовиться к следующему сезону, к началу тренировок с командой уже нужно быть в форме. Конечно, если получится, отвезу Кубок Гагарина в Губаху, как и в 2015 году. Хочу еще раз поблагодарить всех болельщиков за поддержку в Ледовом и на выездных матчах!