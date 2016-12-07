СКА "приоденется" в честь своего дня рождения

СКА представил новый комплект игровой формы, специально разработанной для празднования 70-летия клуба. В нем команда проведет матч с московским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата КХЛ, который состоится в четверг. Часть средств, вырученных от продажи оригиналов армейских свитеров, будет передана организациям военных ветеранов Северо-Запада.

"Синий цвет – один из основных цветов СКА. Защитная расцветка призвана подчеркнуть армейские основы истории клуба. Номера хоккеистов на спине представлены в цветах российского флага. На рукавах игровые номера выполнены во втором основном цвете СКА - красном. На правом рукаве также размещен герб Санкт-Петербурга. Еще одной отличительной особенностью является нашивка с фамилией игрока, расположенная на груди, – по аналогии с настоящей военной формой", - говорится в пресс-релизе.

Петербургский клуб идет на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 96 очков в 38 матчах. Столичная команда занимает шестое место и имеет в своем активе 62 балла в 38 встречах.