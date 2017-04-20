СКА приобрел права на Калинина у "Авангарда"

"Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА, сообщает пресс-служба омичей. Взамен "ястребы" получат денежную компенсацию. 26-летний форвард является воспитанником "Авангарда". За сибирский клуб н выступал до 2015 года, после чего уехал в "Нью-Джерси".
По ходу нынешнего сезона "Дэвилз" обменяли россиянина в "Торонто". В регулярном чемпионате Калинин принял участие в 43 матчах, набрав 4 (2+2) очка. При этом он таки не дебютировал за "Мэйпл Ливз" в НХЛ, выступая за фарм-клуб канадцев в АХЛ.
Напомним, ранее президент СКА Геннадий Тимченко в разговоре с журналистами после победы армейцев в Кубке Гагарина упомянул, что команда ведет переговоры с Калининым.
⚡ Хоккейный клуб "Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА на денежную компенсацию. pic.twitter.com/xYflV3cLkV– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 20 апреля 2017 г.
Джин_SM(v3)
Жесткий потолок зарплат.Только так можно сохранить хоккей.
16:14
Зенька
Трямкин перешел из Ванкувера в Автомобилист... Я вижу руку газпрома, а вы?
16:08
Зенька
Ща бомбанёт... КО-КО-КО газпрём всё купил! КО-КОКО
16:03
bezik
Потому что в хоккей не футбол
15:47
skua
"Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА, сообщает пресс-служба омичей. Взамен "ястребы" получат денежную компенсацию____________почему сразу не написать КУПИЛ ?
15:43