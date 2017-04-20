СКА приобрел права на Калинина у "Авангарда"

"Авангард" обменял права на нападающего Сергея Калинина в СКА, сообщает пресс-служба омичей. Взамен "ястребы" получат денежную компенсацию. 26-летний форвард является воспитанником "Авангарда". За сибирский клуб н выступал до 2015 года, после чего уехал в "Нью-Джерси".

По ходу нынешнего сезона "Дэвилз" обменяли россиянина в "Торонто". В регулярном чемпионате Калинин принял участие в 43 матчах, набрав 4 (2+2) очка. При этом он таки не дебютировал за "Мэйпл Ливз" в НХЛ, выступая за фарм-клуб канадцев в АХЛ.

Напомним, ранее президент СКА Геннадий Тимченко в разговоре с журналистами после победы армейцев в Кубке Гагарина упомянул, что команда ведет переговоры с Калининым.