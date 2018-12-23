СКА пригласил на армейское дерби юного болельщика из Швейцарии

Пресс-служба питерского СКА в официальном клубном твиттере рассказала, как ей удалось пригласить на недавний матч с ЦСКА юного болельщика команды из Швейцарии.

Парня зовут Тимо Дженни, он живет в Швейцарии и занимается хоккеем. На матч он прилетел вместе со своим папой.

- СКА пригласил Тимо на армейское дерби, и юный хоккеист вместе с папой решили приехать! Конечно же, без встречи с тем, с кого началась эта история, не обошлось. Семья Дженни осталась в восторге от матча, несмотря на результат, рождественский подарок удался, - сообаила пресс-служба СКА.

СКА пригласил Тимо на армейское дерби, и юный хоккеист вместе с папой решили приехать! Конечно же, без встречи с тем, с кого началась эта история, не обошлось. Семья Дженни осталась в восторге от матча, несмотря на результат, рождественский подарок удался 🙂 pic.twitter.com/aXthi5ZoSd – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 23 декабря 2018 г.

СКА уступил московским армейцам в матче, прошедшем на "Газпром Арене", со счетом 1:4. Таким образом, подопечные Ильи Воробьева проиграли во всех четырех армейских дерби в текущем сезоне.