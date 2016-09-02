21:54 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА прервал трехматчевую победную серию "Лады"

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СКА на своем льду нанес поражение тольяттинской "Ладе". Дублем в составе питерской команды отметился Барабанов. Таким образом, СКА прервал трехматчевую победную серию "Лады".

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СКА (Санкт-Петербург) – "Лада" (Тольятти) – 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Белов – 2 (Чудинов, Шипачев), 6:50 – 1:0. Барабанов – 3 (Широков, Прохоркин), 10:29 – 2:0. Волгин – 1 (бол., Белоусов), 15:11 – 2:1. Дадонов – 3 (Гусев, Чудинов), 21:25 – 3:1. Гусев – 3 (Чудинов, Дадонов), 44:23 – 4:1. Барабанов – 4 (Прохоркин, Широков), 56:14 – 5:1.

Вратари: Шестеркин – Ежов (57:33 – 57:36).

Штраф: 8 – 6.

Броски: 43 (11+18+14) – 22 (7+1+14).

Судьи: Ансонс, Овчинников.

2 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

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