СКА прервал серию из четырех поражений, разгромив рижское "Динамо"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях разгромил рижское "Динамо" со счетом 6:1. Шайбы забросили Вячеслав Войнов, Евгений Кетов (дубль), Максим Чудинов, Вадим Шипачев и Виктор Тихонов. У "Динамо" отличился Николай Елисеев.

Питерский клуб прервал серию из четырех поражений и впервые победил в этом году.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:6 (0:0, 0:4, 1:2)

Голы: Войнов - 11 (бол., Широков, Ковальчук), 26:18 - 0:1. Кетов - 5 (Тихонов, Херсли), 30:15 - 0:2. Чудинов - 3 (Шипачев), 35:19 - 0:3. Шипачев - 15 (Гусев, Дадонов), 38:51 - 0:4. Кетов - 6 (Прохоркин, Яковлев), 50:35 - 0:5. Елисеев - 2 (Головков, Кулда), 54:32 - 1:5. Тихонов - 2 (Прохоркин, Кетов), 59:09 - 1:6.

Вратари: Седлачек - Шестеркин.

Штраф: 14 - 6.

Броски: 13 (2+5+6) - 44 (11+16+17).

Судьи: Соин, Щенев.

7 января. Рига. Арена Рига.