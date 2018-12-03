14:00 | Хоккей — КХЛ

СКА представил специальную форму на матч с ЦСКА. Фото

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СКА опубликовал в своем твиттере фотографии формы, в котором он собирается сыграть со столичными армейцами в матче на арене "Санкт-Петербург" 22 декабря.

 

 

Матч СКА - ЦСКА состоится 22 декабря на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Это уже четвертое армейское дерби в сезоне, все три предыдущих остались за московским клубом.

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