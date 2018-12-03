СКА представил специальную форму на матч с ЦСКА. Фото

СКА опубликовал в своем твиттере фотографии формы, в котором он собирается сыграть со столичными армейцами в матче на арене "Санкт-Петербург" 22 декабря.

Форма СКА на матч против ЦСКА на арене "Санкт-Петербург"!

Свитеры сохранили привычный для болельщиков дизайн, но есть и изменения. Форма выполнена в более глубоком, чем обычно, синем цвете Navy. На груди размещен логотип, а полосы на свитерах стали немного шире. pic.twitter.com/PC7bODMFku – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 3 декабря 2018 г.

Матч СКА - ЦСКА состоится 22 декабря на стадионе "Санкт-Петербург". Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Это уже четвертое армейское дерби в сезоне, все три предыдущих остались за московским клубом.