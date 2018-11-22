19:11 | Хоккей — КХЛ

СКА представил концепт фасада новой арены

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СКА в своем официальном Твиттере опубликовал фотографии, на которых представлен концепт фасада новой арены петербургского клуба. На этом стадионе планируется проведение чемпионата мира-2023 года.

Помимо арены, на которой откроется и детская хоккейная школа, на прилегающей территории будет построен ряд социальных объектов.

СКА занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 47 очков.

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