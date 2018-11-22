СКА представил концепт фасада новой арены

СКА в своем официальном Твиттере опубликовал фотографии, на которых представлен концепт фасада новой арены петербургского клуба. На этом стадионе планируется проведение чемпионата мира-2023 года.

Помимо арены, на которой откроется и детская хоккейная школа, на прилегающей территории будет построен ряд социальных объектов.

Представляем концепт фасада СКА-Арены – будущего дома команды СКА и стадиона, который по планам примет ЧМ-2023!

Это будет не просто стадион – изменится вся прилегающая территория. Помимо арены (где откроется и детская хоккейная школа), там появится целый ряд социальных объектов. pic.twitter.com/pc7Ly93vXv – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 ноября 2018 г.

Как и "Хоккейный город" в Невском районе, территория вокруг СКА-Арены сможет объединить всех любителей спорта Московского района Петербурга, а наш город получит еще один спортивный объект мирового уровня, где можно будет проводить самые статусные мероприятия. pic.twitter.com/cMzu9lOX0M – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 22 ноября 2018 г.

СКА занимает 2-е место в Западной конференции КХЛ, имея в активе 47 очков.

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