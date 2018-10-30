СКА поздравил моряков с днем основания российского военно-морского флота. Сообщается, что перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" в символическом вбрасывании примет участие помощник главнокомандующего военно-морским флотом по физической подготовке, капитан первого ранга Алексей Пивачев.

- 30 октября 1696 года - дата основания Российского Военно-морского флота. Таким образом, сегодня он отмечает свой 322-й день рождения. Мы поздравляем всех моряков с этим событием и желаем им только попутного ветра! - сообщается в официальном Твиттере петербургского клуба.

30 октября 1696 года - дата основания Российского Военно-морского флота. Таким образом, сегодня он отмечает свой 322-й день рождения.

Мы поздравляем всех моряков с этим событием и желаем им только попутного ветра! pic.twitter.com/bMBBcDB4at – Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 30 октября 2018 г.

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