17:17 | Хоккей — КХЛ

СКА поздравил моряков с днем основания российского военно-морского флота

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СКА поздравил моряков с днем основания российского военно-морского флота. Сообщается, что перед сегодняшним матчем регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" в символическом вбрасывании примет участие помощник главнокомандующего военно-морским флотом по физической подготовке, капитан первого ранга Алексей Пивачев.

- 30 октября 1696 года - дата основания Российского Военно-морского флота. Таким образом, сегодня он отмечает свой 322-й день рождения. Мы поздравляем всех моряков с этим событием и желаем им только попутного ветра! - сообщается в официальном Твиттере петербургского клуба.

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