СКА поздравил Гусева с рождением дочери

В семье нападающего СКА Никиты Гусева произошло пополнение. Супруга форварда Марина родила дочь, рост малышки - 51 см, вес - 3250 г. Девочку назвали Вероникой.

"Хоккейный клуб СКА поздравляет Никиту и Марину с этим радостным событием. Счастья, любви и гармонии вашей семье", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте невских армейцев.

Напомним, что форвард выступает за СКА с 2015 года. В минувшем сезоне он провел в составе петербуржцев 75 матчей и набрал 94 (31+63) очка.