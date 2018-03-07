СКА повел в серии с "Северсталью" со счетом 3-0

СКА на выезде в обыграл "Северсталь" (2:1 ОТ) в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина. Для команды Олега Знарка эта победа стала третьей в серии до четырех выигранных встреч.

Отметим, что хозяева льда открыли счет во встрече - отличился Дмитрий Кагарлицкий. В составе гостей заброшенные шайбы на счету Максима Карпова и Ярно Коскиранты.

Питерцы могут выйти в 1/4 финала плей-офф в четвертом матче серии, который состоится 8 марта. В том случае, если череповчане одержат первую победу в серии, последующие игры запланированы на 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).

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Западная конференция

1/4 финала

Третий матч

"Северсталь" - СКА - 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Кагарлицкий - 4, 39:01 - 1:0. Карпов - 1 (Гусев), 49:57 - 1:1. Коскиранта - 1 (Херсли, Ковальчук), 67:32 - 1:2.

Вратари: Гудачек - Коскинен.

Штраф: 12 - 12.

Броски: 23 (6+9+7+1) - 43 (14+7+15+7).

Судьи: Беляев, Оскирко.

7 марта. Череповец. Ледовый дворец.