СКА повел в серии с "Локомотивом"

СКА в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина на своем льду обыграл "Локомотив" со счетом 4:0. Голы забили Вадим Шипачев, Ярно Коскиранта, Вячеслав Войнов и Владислав Гавриков.
Вторая игра серии пройдет завтра также в Санкт-Петербурге.
КХЛ
Западная конференция
1/2 финала
Первый матч
СКА (Санкт-Петербург) – "Локомотив" (Ярославль) – 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)
Голы: Шипачев - 2 (Яковлев), 0:49 - 1:0. Коскиранта - 2 (Широков), 17:30 - 2:0. Войнов - 2 (бол., Карпов), 29:25 - 3:0. Гавриков - 1 (Зуб, Гусев), 33:54 - 4:0.
Нереализованный буллит: Дацюк (47:41, СКА).
Вратари: Коскинен - Мурыгин (Судницин, 33:54).
Штраф: 12 - 16.
Броски: 28 (11+9+8) - 26 (7+8+11).
Судьи: Акузовский, Сидоренко.
16 марта. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
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