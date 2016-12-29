21:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА потерпел второе поражения подряд, проиграв "Локомотиву"

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"Локомотив" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл СКА - 2:1. Решающую шайбу забросил нападающий Брэндон Козун. Для ярославского клуба эта победа стала четвертой в последних пяти встречах, в то время как питерцы потерпели второе поражения кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Локомотив" (Ярославль) - 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Контиола - 14 (Кронвалль), 3:57 - 0:1. Козун - 16 (Тальбо), 38:35 - 0:2. Ковальчук - 23 (Барабанов, Войнов), 40:20 - 1:2.

Вратари: Шестеркин (57:28) - Мурыгин.

Штраф: 11 - 19.

Броски: 47 (10+14+23) - 28 (13+12+3).

Судьи: Бутурлин, Гашилов.

29 декабря. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Бурый аз есьм

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kongubin

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