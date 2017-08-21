СКА попросил болельщиков приходить без сумок и рюкзаков

СКА на своем официальном сайте сообщил о повышенных мерах безопасности на матче открытия сезона КХЛ против ЦСКА. Клуб просит прийти болельщиков заранее и с пониманием отнестись к процедуре досмотра.

"В связи с повышенными мерами безопасности на территории Ледового дворца хоккейный клуб СКА просит болельщиков по возможности воздержаться от проноса во дворец сумок, рюкзаков и пакетов", – говорится в сообщении.

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Федор Канарейкин: "ЦСКА будет сильнее СКА в этом сезоне"

Стартовый матч нового регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА состоится сегодня, 21 августа, и начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи