15:57 | Хоккей — КХЛ

СКА попрощался с Шипачевым


СКА опубликовал ролик, посвященный игре бывшего нападающего команды Вадима Шипачева. Петербургский клуб поблагодарил 31-летнего хоккеиста за годы, проведенные в его составе.

- Почти пять сезонов Вадим Шипачев провел в СКА. За это время он завоевал множество трофеев и медалей и на российской, и на международной арене. Тройки с Дадоновым и Панариным, а после и с Гусевым было почти невозможно остановить. И это было круто! Спасибо за все и хорошей игры!, - сообщается в официальном Твиттере СКА.

17 мая Шипачев подписал двухлетний контракт с московским "Динамо".

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Материалы других СМИ


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