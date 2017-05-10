СКА подписал обладателя Кубка Стэнли

СКА подписал контракт с защитником сборной Швеции Давидом Рундбладом, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год. 26-летний игрок является обладателем Кубка Стэнли в составе "Чикаго" и серебряным призером чемпионата мира 2011 года. Также на его счету медали молодежного чемпионата мира.
До 2010 года он выступал за шведский "Шеллефтео". Сезоном ранее был задрафтован "Сент-Луисом" в первом раунде под общим 17-м номером, в НХЛ играл за "Оттаву", "Аризону" и "Чикаго". В 113 матчах НХЛ набрал 25 очков. Последние полтора сезона провел в Швейцарии, где в 60 матчах регулярного чемпионата отметился 42 баллами при общем показателе полезности "+37".
Ramen
Tribunal Z Так все, связка Гусев - Шипачев - Дадонов распалась, а найти замену Шипачеву с Дадоновым в одно окно нереально. Так что остается цементировать оборону и менять стиль хоккея на оборонительный.
16:13
Tribunal Z
у нас защитников в СКА как грязи и все хорошие, многовато их будет, что теперь СКА будет культивировать оборонительный хоккей? Чудинов, Яковлев, Белов, Войнов, Юдин, Рыков, Зуб, Зубарев, Рукавишников, Херсли, Хафизуллин, теперь Рундблад , 12 человек, вы чего там с ума посходили? Второй состав уже пошли защиты набирать?
16:01
roughboy
фаны СЛБ до сих пор смеются, что смогли рандблада поменять на Тарасенко))
15:48