СКА подписал новый контракт с Херсли

СКА подписал новый контракт с защитником Патриком Херсли, сообщает официальный сайт питерского клуба. Срок соглашения рассчитан на один сезон.

Патрик Херсли перешел в СКА в сезоне-2016/17 и вместе с командой выиграл Кубок Гагарина и чемпионат России. В минувшем сезоне в 23 матчах регулярного чемпионата на счету шведа 13 (4+9) очков, в 16 играх плей-офф он отметился 18 (6+12) баллами и добился показателя полезности "+13".

В розыгрыше Кубка Гагарина Херсли занял второе место в списке бомбардиров и ассистентов среди защитников лиги, а также стал третьим в списке защитников-снайперов.