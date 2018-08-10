СКА подписал контракт с Кузьменко на четыре года

Форвард СКА Андрей Кузьменко продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре года и будет действовать до окончания сезона-2021/22
22-летний хоккеист стал игроком СКА 8 августа в результате обмена с московским ЦСКА. В минувшем сезоне провел 45 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. В плей-офф к четырем заброшенным шайбам добавил одну результативную передачу.
Обновили контракт с Андреем Кузьменко. Нападающий с нами на четыре года! Еще раз добро пожаловать в Петербург!https://t.co/Ig9OQiXIx1 #hcSKA pic.twitter.com/8frFww8uHZ– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 10 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/ska-podpisal-novyi-kontrakt-s-andrieiem-kuz-mienko/
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