СКА подписал контракт с Кузьменко на четыре года

Форвард СКА Андрей Кузьменко продлил действующий контракт, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на четыре года и будет действовать до окончания сезона-2021/22

22-летний хоккеист стал игроком СКА 8 августа в результате обмена с московским ЦСКА. В минувшем сезоне провел 45 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате и набрал 25 (13+12) очков. В плей-офф к четырем заброшенным шайбам добавил одну результативную передачу.