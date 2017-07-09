СКА подписал контракт с Ковальчуком

СКА подписал контракт с 34-летним форвардом Ильей Ковальчуком, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Ковальчук появился в составе СКА в сезоне-2012/13, по итогам которого стал бронзовым призером чемпионата России и обладателем Кубка континента. С сезона-2013/14 выступал за петербургский клуб на постоянной основе, в составе команды стал двукратным обладателем Кубка Гагарина, чемпионом России и серебряным призером чемпионата страны, четыре раза принимал участие в Матче звезд КХЛ, в 2015 году был признан самым ценным игроком Кубка Гагарина. Лучший бомбардир СКА в КХЛ. За 299 игр в составе армейцев набрал 297 (124+173) очков.

Игрок сборной России, в составе которой дважды становился чемпионом мира, дважды серебряным и бронзовым призером турнира. В 2009 году признан лучшим нападающим и самым ценным игроком мирового первенства. В 2010 году стал лучшим бомбардиром чемпионата мира, в 2013 – лучшим снайпером. Неоднократный участник этапов Еврохоккейтура. Чемпион и серебряный призер юниорского чемпионата мира. Бронзовый призер Олимпийских игр-2002. Заслуженный мастер спорта России.