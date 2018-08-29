СКА подписал двусторонние контракты с Рундбладом и Кручининым

СКА подписал двусторонние контракты с нападающим Алексеем Кручининым и защитником Давидом Рундбладом, сообщает официальный сайт КХЛ. Предыдущие соглашения были расторгнуты накануне, 28 августа. Новый контракт форварда рассчитан на один год, игрока обороны – на два.

Напомним, Кручинин присоединился к СКА после завершения сезона-2017/18, в котором он выступал за "Трактор". В 52 матчах "регулярки" он набрал в них 21 (10+11) очко. В плей-офф на его счету 13 (5+8) баллов за результативность в 16 играх.

Рундблад, в свою очередь, защищает цвета питерских армейцев с 2017 года. В прошлом сезоне он провел 39 игр в первой части сезона, набрав 11 (2+9) очков. Его показатель полезности был равен "+23" – это лучший показатель команды в "регулярке". В двух встречах Кубка Гагарина он не отметился результативными действиями.