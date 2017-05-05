СКА поблагодарил Шипачева за годы в клубе и трофеи, подаренные Петербургу

СКА на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Вадима Шипачева в команду НХЛ "Вегас". 30-летний россиянин подписал двухлетний контракт с новым клубом североамериканской лиги. Форвард выступал в составе СКА и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.
СКА поблагодарил Шипачева за годы, проведенные в клубе, за победы, добытые вместе, за трофеи, подаренные Петербургу.
Незолотой рыцарь. Почему Шипачев выбрал НХЛ
Вадим Шипачев продолжит карьеру в НХЛ.– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 мая 2017 г.
Спасибо за годы в клубе, за победы, добытые вместе, за трофеи для Петербурга!https://t.co/KPQCwPpAKR pic.twitter.com/sJvtmg9nWf
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/vadim-shipachiev-pokidaiet-ska/