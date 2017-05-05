СКА поблагодарил Шипачева за годы в клубе и трофеи, подаренные Петербургу

СКА на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Вадима Шипачева в команду НХЛ "Вегас". 30-летний россиянин подписал двухлетний контракт с новым клубом североамериканской лиги. Форвард выступал в составе СКА и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.

СКА поблагодарил Шипачева за годы, проведенные в клубе, за победы, добытые вместе, за трофеи, подаренные Петербургу.

Незолотой рыцарь. Почему Шипачев выбрал НХЛ