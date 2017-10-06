СКА побил рекорд "Авангарда" и устремился за "вечным" достижением ЦСКА

В матче против "Сибири" СКА одержал 19-ю побед подряд и побил рекорд по продолжительности успешной серии, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". 16 побед команда Олега Знарка одержала в основное время, одну – в овертайме, две – по буллитам. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА (1:3). (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые длинные победные серии КХЛ
|
Сезон
|
Клуб
|
Победы
|
В основное время
|
Шайбы
|
Очки
|
2017/18
|
СКА
|
19
|
16
|
88-25
|
54
|
2010/11
|
Авангард
|
18
|
13
|
64-36
|
49
|
2016/17
|
СКА
|
15
|
13
|
75-11
|
43
|
2014/15
|
ЦСКА
|
13
|
13
|
50-14
|
39
|
2015/16
|
Локомотив
|
13
|
12
|
39-12
|
38
|
2014/15
|
ЦСКА
|
13
|
9
|
62-21
|
35
|
2008/09
|
Металлург Мг
|
13
|
7
|
54-30
|
33
Материалы других СМИ