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22:10 | Хоккей — КХЛ

СКА побил рекорд "Авангарда" и устремился за "вечным" достижением ЦСКА


В матче против "Сибири" СКА одержал 19-ю побед подряд и побил рекорд по продолжительности успешной серии, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". 16 побед команда Олега Знарка одержала в основное время, одну – в овертайме, две – по буллитам. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА (1:3). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ

Сезон

Клуб

Победы

В основное время

Шайбы

Очки

2017/18

СКА

19

16

88-25

54

2010/11

Авангард

18

13

64-36

49

2016/17

СКА

15

13

75-11

43

2014/15

ЦСКА

13

13

50-14

39

2015/16

Локомотив

13

12

39-12

38

2014/15

ЦСКА

13

9

62-21

35

2008/09

Металлург Мг

13

7

54-30

33
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