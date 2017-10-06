СКА побил рекорд "Авангарда" и устремился за "вечным" достижением ЦСКА

В матче против "Сибири" СКА одержал 19-ю побед подряд и побил рекорд по продолжительности успешной серии, установленный в сезоне-2010/11 "Авангардом". 16 побед команда Олега Знарка одержала в основное время, одну – в овертайме, две – по буллитам. Отечественный рекорд принадлежит ЦСКА-1983/84, который выиграл 39 встреч со старта сезона и только весной уступил СКА (1:3). (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ