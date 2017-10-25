СКА победил "Витязь" и повторил рекорд "Магнитки"

СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Витязь" со счетом 4:2. Голы у питерцев забили Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Николай Прохоркин и Владислав Гавриков. У подмосковного клуба шайбы забросили Борна Рендулич и Алексей Макеев.

Действующий обладатель Кубка Гагарина набирает очки во всех 27 матчах сезона. Это повторением рекорда "Металлурга" в чемпионатах России. Магнитогорский клуб добивался такого результата в сезоне-2005/06.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - СКА (Санкт-Петербург) - 2:4 (1:1, 0:3, 1:0)

Голы: Рендулич - 1 (бол., Макеев, Риссанен), 13:38 - 1:0. В. Тихонов - 6 (Мальцев, Рукавишников), 19:37 - 1:1. Барабанов - 6 (Коскиранта), 32:08 - 1:2. Прохоркин - 6 (Ковальчук, Войнов), 33:38 - 1:3. Гавриков - 1 (Яковлев, Широков), 38:46 - 1:4. Макеев - 11, 43:43 - 2:4.

Вратари: Сапрыкин (Бирюков, 40:00, 58:43) - Коскинен.

Штраф: 38 - 6.

Броски: 24 (5+9+10) - 33 (12+13+8).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

25 октября. Подольск. Ледовый дворец "Витязь".