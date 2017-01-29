СКА победил "Трактор", Прохоркин сделал дубль

СКА обыграл "Трактор" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Дублем в составе армейцев отметился Николай Прохоркин. СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, опережая ЦСКА на 4 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Трактор" (Челябинск) - 5:3 (2:0, 1:0, 2:3)

Голы: Шипачев - 21 (бол., Белов, Гусев), 14:14 - 1:0. Гусев - 23 (бол., Дадонов, Белов), 16:11 - 2:0. Прохоркин - 4 (Широков, Рыков), 39:37 - 3:0. Прохоркин - 5 (Барабанов, Ковальчук), 40:14 - 4:0. Кетов - 7 (Войнов, Каблуков), 42:18 - 5:0. Новотны - 2 (Губарев, Кольцов), 47:58 - 5:1. Кольцов - 12 (бол., Якуценя, Новотны), 53:33 - 5:2. Пеньковский - 4 (Кольцов, Шаров), 55:42 - 5:3.

Вратари: Шестеркин - Демченко.

Штраф: 10 - 12.

Броски: 36 (12+15+9) - 23 (6+4+13).

Судьи: Бутурлин, Наумов.