СКА победил "Торпедо" и вышел на "Витязь"

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на своем льду одолел "Торпедо" – 4:2. Решающей стала шайба Александра Хохлачева. В первом раунде плей-офф армейцы, финишировав на втором месте в Западной конференции, встретятся с "Витязем". Нижегородцы сыграют с московским "Динамо".

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Торпедо" (Нижний Новгород) – 4:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Прохоркин - 6, 1:55 - 1:0. Макмиллан - 14 (Эштон), 25:20 - 1:1. Херсли - 5 (бол., Дацюк), 28:18 - 2:1. Хохлачев - 5 (Коскиранта, Зуб), 35:15 - 3:1. Аляев - 6 (Норман), 44:57 - 3:2. Ковальчук - 32 (бол., Херсли), 59:23 - 4:2.

Вратари: Коскинен - Бирюков.

Штраф: 2 - 22.

Броски: 41 (10+15+16) - 20 (9+6+5).

Судьи: Белов, Гашилов.

18 февраля. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.