СКА победил "Спартак" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Наиль Якупов.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва) - 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Плотников - 3 (Гавриков, Кузьменко), 9:13 - 1:0. Ганзл - 5 (Григорьев, Даугавиньш), 12:05 - 1:1. Даугавиньш - 5 (Григорьев, Калинин), 40:51 - 1:2. Херсли - 8 (бол., Хафизуллин, Дацюк), 59:30 - 2:2. Якупов - 7, 62:07 - 3:2.
Нереализованный буллит: Гусев (СКА), 3:30 (Вратарь).
Вратари: Шестеркин (58:41 - 59:30) - Гудачек.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 45 (14+11+17+3) - 13 (8+1+4+0).
Судьи: Акузовский, Оскирко.
15 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец". 11081 зритель.