СКА победил "Сочи" на турнире Sochi Hockey Open

СКА уверенно обыграл "Сочи" со счетом 4:1 в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. В составе победителей отличились Сергей Плотников, Сергей Калинин, Александр Барабанов и Илья Каблуков. У хозяев льда отличился Вадим Хлопотов.

Sochi Hockey Open

"Сочи" – СКА (Санкт-Петербург) – 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Плотников – 1 (мен.), 8:32 – 0:1. Калинин – 1 (бол., Гавриков, Коскиранта), 21:49 – 0:2. Барабанов – 1, 47:00 – 0:3. Хлопотов – 1 (Йокипакка), 52:44 – 1:3. Каблуков – 1 (п.в.), 57:58 – 1:4.

Вратари: Шикин (57:49 – 57:58) – Хелльберг.

Судьи: Оленин, Юдаков.

4 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой"