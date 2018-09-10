СКА победил "Сочи"

СКА на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Сочи" (3:1).

Для питерской команды это вторая победа в четвертой игре на старте нового сезона КХЛ.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Сочи" (Сочи) - 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Голы: Каблуков - 2 (Кузьменко, В. Тихонов), 19:12 - 1:0. Прохоркин - 3 (бол., Токранов), 27:55 - 2:0. Гусев - 3 (Гавриков, Дацюк), 39:09 - 3:0. Щитов - 1 (Архипов), 45:26 - 3:1.

Вратари: Шестеркин - Шикин (59:24).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 34 (10+16+8) - 22 (5+7+10).

Судьи: Гусев, Щенев.

10 сентября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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