СКА победил рижское "Динамо" и обновил рекорд по продолжительности очковой серии

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА одержал победу над рижским "Динамо" – 3:2.

В составе армейцев заброшенными шайбами отличились Евгений Кетов, Сергей Широков и Николай Прохоркин, который не сумел реализовать буллит.

Защитник петербуржцев Роман Рукавишников в этой встрече получил порез пятки лезвием конька. 25-летнему россиянину была оказана первая медицинская помощь, после чего он был отправлен в больницу.

Данная победа стала шестой подряд для подопечных Олега Знарка. Таким образом, петербуржцы обновили рекорд по продолжительности очковой серии, ни разу не уступив в основное время в текущем сезоне. СКА набирает баллы на протяжении 31 матча подряд (учитывая матчи минувшего сезона).

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Рига) – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Кетов – 5 (Гавриков), 15:34 – 1:0. Макмиллан – 3 (Балинскис, Кристо), 18:19 – 1:1. Прохоркин – 7 (Ковальчук, Зубарев), 39:59 – 2:1. Широков – 14 (Калинин), 48:55 – 3:1. Кристо – 7 (Индрашис, Салмела), 58:11 – 3:2.

Нереализованный буллит: Прохоркин (27:41, СКА).

Вратари: Коскинен – Калныньш (57:39 – 58:11, 58:18).

Штраф: 6 – 27.

Броски: 27 (12+6+9) – 24 (5+7+12).

Судьи: Морозов, Соин.

31 октября. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

Турнирная таблица – здесь