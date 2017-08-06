СКА победил "Магнитку" на турнире в Сочи

СКА на турнире в Сочи в матче финалистов Кубка Гагарина-2017 обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 4:2.

Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) – "Металлург" (Магнитогорск) – 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)

Голы: Широков – 2 (Зуб, Яковлев), 9:23 – 1:0. Хохлачев – 1 (Ковальчук, Рыков), 11:17 – 2:0. Мозякин – 1 (Косов, Коварж), 13:25 – 2:1. Рукавишников – 1, 23:44 – 3:1. А. Барабанов – 6 (Широков, Коскиранта), 24:13 – 4:1. Филиппи – 1 (бол., Шос, Мозякин), 47:30 – 4:2.

Вратари: Коскинен – Самсонов (58:23).

Судьи: Гофман, Зибинин.

6 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".