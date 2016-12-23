"Лада" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в овертайме проиграла СКА. Победную шайбу забросил форвард Вадим Шипачев. Отметим, что в третьем периоде нападающий Илья Ковальчук получил матч-штраф. СКА, одержав восьмую победу подряд, первым в текущем чемпионате набрал 100 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 ОТ (1:2, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы: Филатов – 15 (Иванов, Гуркин), 9:08 – 1:0. Дадонов – 21, 11:29 – 1:1. Гусев – 17 (бол., Дадонов, Шипачев), 16:52 – 1:2. Аронсон – 1 (бол., Демагин), 45:00 – 2:2. Шипачев – 11 (бол., Войнов, Гусев), 62:02 – 2:3.

Нереализованный буллит: Широков (28:05, СКА).

Вратари: Ежов – Коскинен.

Штраф: 8 – 31.

Броски: 20 (8+3+7+2) – 27 (10+7+8+2).

Судьи: Сергеев, Фатеев.

23 декабря. Тольятти. ЛК "Лада Арена".