СКА победил ЦСКА в первом матче 10-го сезона КХЛ

СКА в стартовом матче нового сезона КХЛ обыграл ЦСКА (4:2).
Первую шайбу юбилейного, 10-го сезона в большинстве забросил защитник хозяев Патрик Херсли. Также в составе питерцев отличились Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков (в меньшинстве).
У москвичей шайбы на счету Михаила Григоренко и Максима Шалунова.
КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Голы: Херсли - 1 (бол., Дацюк), 3:21 - 1:0. Прохоркин - 1 (Гусев), 9:48 - 2:0. Григоренко - 1 (Капризов), 24:17 - 2:1. Ковальчук - 1 (Херсли), 31:45 - 3:1. Широков - 1 (мен.), 45:04 - 4:1. Шалунов - 1 (Григоренко, Капризов), 45:46 - 4:2.
Вратари: Коскинен - Сорокин (58:56).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 20 (8+9+3) - 30 (8+13+9).
Судьи: Кулаков, Раводин.
21 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.
Дополнительная информация
- Илья Ковальчук
- СКА СПб
- ЦСКА (хоккей)
- Сергей Широков
- Михаил Григоренко
- Николай Прохоркин
- Патрик Херсли
- Максим Шалунов
Thomas_Boy_
Ну СКА был сильнее. Хоккей довольно невысокого качества, но у Питера выше индивидуальное мастерство. А ЦСКА нужен нормальный тренер. P.S: игра в пас где-то на уровне двора...
22:21
Русский Я
ЦСКА совсем плох, разобранная команда точнее нет, команды сейчас вообще не видно, есть набор исполнителей. И непонятный тренер с непонятно каким хоккеем. И перспективы у команды совсем уж туманные, настоящего коллектива не будет с учетом той конкуренции за место в основе что предстоит в этом сезоне.
22:21
nn61
Армейцы, которые московские, чё раскудахтались то? Нормальный матч, повезло чуть более сильнейшему на данный момент, не более того. И ещё раз обозначили соискателей на Кубок Гагарина, во всяком случае от Запада. По большому счету у СКА потеря Дадонова- Шипачева хоть и серьезна, но не критична. По первому (одному) матчу больше никаких выводов пока делать не стОит, наверное.
22:17
burmistr
Позорище. Да ещё в спартаковской форме. Бывший зам Квартальнова чем лучше,чем изгнанный тренер ? Два млрд коню под хвост ?
22:15
igogohruhru
На этом предлагаю считать сезон закрытым. Все ясно
22:15
CSKA79
Сорокин - 0 !!! Все голы на его совести.
22:11
dim777.
УУУУУУУУУУУррррррррррррррряяяяяяяяяяяяя
22:10
alexway.67
опять те же грабли. проигранные единоборства в своей зоне и ненужные удаления.
22:06
Dorognik.
Вот тебе и новый тренер вратарей. Вот тебе и новый главный тренер. Или решили всё-таки от греха не выигрывать больше регулярку? Ладно тогда.
22:02
foreverCSKAforever
Чтобы сделать ску, имеющую на льду сразу два звена, нужно быть сильнее их на голову. Есть над чем поработать тренерскому штабу ЦСКА во время регулярки.
22:01
diskmen
Сорока подвёл команду.
22:01