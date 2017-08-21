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21:58 | Хоккей — КХЛ

СКА победил ЦСКА в первом матче 10-го сезона КХЛ

Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 4:2. Питерцы обыграли москвичей в первом матче сезона. Фото Юрий КУЗЬМИН , photo.khl.ru
Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 4:2. Питерцы обыграли москвичей в первом матче сезона. Фото Юрий КУЗЬМИН , photo.khl.ru
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СКА в стартовом матче нового сезона КХЛ обыграл ЦСКА (4:2).

 
СКА - ЦСКА. Разбираем голы.СКА - ЦСКА. Кто и как забивал

Первую шайбу юбилейного, 10-го сезона в большинстве забросил защитник хозяев Патрик Херсли. Также в составе питерцев отличились Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков (в меньшинстве).

У москвичей шайбы на счету Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Херсли - 1 (бол., Дацюк), 3:21 - 1:0. Прохоркин - 1 (Гусев), 9:48 - 2:0. Григоренко - 1 (Капризов), 24:17 - 2:1. Ковальчук - 1 (Херсли), 31:45 - 3:1. Широков - 1 (мен.), 45:04 - 4:1. Шалунов - 1 (Григоренко, Капризов), 45:46 - 4:2.

Вратари: Коскинен - Сорокин (58:56).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 20 (8+9+3) - 30 (8+13+9).

Судьи: Кулаков, Раводин.

21 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - ЦСКА

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/​

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Thomas_Boy_

Ну СКА был сильнее. Хоккей довольно невысокого качества, но у Питера выше индивидуальное мастерство. А ЦСКА нужен нормальный тренер. P.S: игра в пас где-то на уровне двора...

22:21

Русский Я

ЦСКА совсем плох, разобранная команда точнее нет, команды сейчас вообще не видно, есть набор исполнителей. И непонятный тренер с непонятно каким хоккеем. И перспективы у команды совсем уж туманные, настоящего коллектива не будет с учетом той конкуренции за место в основе что предстоит в этом сезоне.

22:21

nn61

Армейцы, которые московские, чё раскудахтались то? Нормальный матч, повезло чуть более сильнейшему на данный момент, не более того. И ещё раз обозначили соискателей на Кубок Гагарина, во всяком случае от Запада. По большому счету у СКА потеря Дадонова- Шипачева хоть и серьезна, но не критична. По первому (одному) матчу больше никаких выводов пока делать не стОит, наверное.

22:17

burmistr

Позорище. Да ещё в спартаковской форме. Бывший зам Квартальнова чем лучше,чем изгнанный тренер ? Два млрд коню под хвост ?

22:15

igogohruhru

На этом предлагаю считать сезон закрытым. Все ясно

22:15

CSKA79

Сорокин - 0 !!! Все голы на его совести.

22:11

dim777.

УУУУУУУУУУУррррррррррррррряяяяяяяяяяяяя

22:10

alexway.67

опять те же грабли. проигранные единоборства в своей зоне и ненужные удаления.

22:06

Dorognik.

Вот тебе и новый тренер вратарей. Вот тебе и новый главный тренер. Или решили всё-таки от греха не выигрывать больше регулярку? Ладно тогда.

22:02

foreverCSKAforever

Чтобы сделать ску, имеющую на льду сразу два звена, нужно быть сильнее их на голову. Есть над чем поработать тренерскому штабу ЦСКА во время регулярки.

22:01

diskmen

Сорока подвёл команду.

22:01