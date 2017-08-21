СКА победил ЦСКА в первом матче 10-го сезона КХЛ

Сегодня. Санкт-Петербург. СКА - ЦСКА - 4:2. Питерцы обыграли москвичей в первом матче сезона. Фото Юрий КУЗЬМИН , photo.khl.ru

СКА в стартовом матче нового сезона КХЛ обыграл ЦСКА (4:2).

Первую шайбу юбилейного, 10-го сезона в большинстве забросил защитник хозяев Патрик Херсли. Также в составе питерцев отличились Николай Прохоркин, Илья Ковальчук и Сергей Широков (в меньшинстве).

У москвичей шайбы на счету Михаила Григоренко и Максима Шалунова.

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СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Херсли - 1 (бол., Дацюк), 3:21 - 1:0. Прохоркин - 1 (Гусев), 9:48 - 2:0. Григоренко - 1 (Капризов), 24:17 - 2:1. Ковальчук - 1 (Херсли), 31:45 - 3:1. Широков - 1 (мен.), 45:04 - 4:1. Шалунов - 1 (Григоренко, Капризов), 45:46 - 4:2.

Вратари: Коскинен - Сорокин (58:56).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 20 (8+9+3) - 30 (8+13+9).

Судьи: Кулаков, Раводин.

21 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

Трансляция матча СКА - ЦСКА