СКА победил "Автомобилист", Ковальчук набрал 4 очка

СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Автомобилист" (6:2).

В составе хозяев 4 (2+2) очка набрал Илья Ковальчук, по 3 (2+1) – Александр Барабанов и Никита Гусев.

Отметим, что главный тренер гостей Владимир Крикунов оставил в запасе шесть игроков основного состава.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 6:2 (4:1, 2:0, 0:1)

Голы: Ковальчук - 10 (бол., Гусев), 3:30 - 1:0. Барабанов - 2 (бол., Ковальчук, Чудинов), 4:42 - 2:0. Барабанов - 3 (Дацюк, Ковальчук), 9:04 - 3:0. Паре - 4 (Трямкин), 13:15 - 3:1. Гусев - 4 (Прохоркин, Рундблад), 13:45 - 4:1. Гусев - 5 (Рундблад, Зубарев), 29:35 - 5:1. Ковальчук - 11 (Барабанов, Дацюк), 30:14 - 6:1. Щемеров - 1 (Пестунов, Чесалин), 50:26 - 6:2.

Вратари: Коскинен - Сохатский.

Штраф: 18 - 6.

Броски: 33 (17+8+8) - 35 (13+11+11).

Судьи: Беляев, Сидоренко.

13 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.