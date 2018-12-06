СКА победил "Ак Барс". Плотников оформил дубль

СКА обыграл "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:1. Дубль в этой встрече на счету нападающего Сергея Плотникова. Еще по шайбе в составе питерцев забросили Патрик Херсли, Наиль Якупов и Андрей Кузьменко.

СКА одержал 13-ю победу в 15-ти матчах. Два поражения за это время были от ЦСКА. "Ак Барс" прервал свою восьмиматчвую победную серию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:1 (3:0, 2:1, 0:0)

Голы: Херсли - 12 (Хафизуллин, Гусев), 7:22 - 1:0. Плотников - 8 (Дацюк, Токранов), 12:09 - 2:0. Плотников - 9 (бол., Прохоркин, Херсли), 19:14 - 3:0. Кузьменко - 7 (бол., Токранов, Дацюк), 24:30 - 4:0. Якупов - 10 (Карпов, Каблуков), 28:55 - 5:0. Постма - 7 (Глухов), 33:03 - 5:1.

Вратари: Шестеркин - Подъяпольский (Гарипов, 20:00).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 29 (10+17+2) - 21 (6+5+10).

Судьи: Гофман, Ромасько.

6 декабря. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".