СКА победил "Ак Барс" и выиграл Sochi Hockey Open

СКА победил "Ак Барс" (4:0) в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Для команды Ильи Воробьева эта победа стала четвертой в четырех матчах. Таким образом, питерские армейцы завоевали этот трофей.

Шайбы в ворота казанцев забросили Алексей Бывальцев, Патрик Херсли, Наиль Якупов и Илья Каблуков. Причем три из них – в большинстве.

Sochi Hockey Open

"Ак Барс" (Казань) – СКА (Санкт-Петербург) – 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Голы: Бывальцев – 1 (бол., Токранов, Херсли), 39:59 – 0:1. Херсли – 1 (бол., Бывальцев, Гусев), 46:38 – 0:2. Якупов – 2 (бол., Гусев, Бывальцев), 53:45 – 0:3. Каблуков – 2 (В. Тихонов, Зуб), 55:45 – 0:4.

Вратари: Гарипов – Хелльберг.

Судьи: Оскирко, Юдаков.

8 августа. Сочи. Ледовый Дворец "Большой".