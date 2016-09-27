СКА победил "Адмирал" в первом матче после возвращения Знарка

В матче регулярного чемпионата КХЛ СКА переиграл "Адмирал" - 3:2 Б. Буллит, который стал для петербуржцев победным, забросил нападающий Никита Гусев. Отметим, что эта победа стала для невских армейцев первой после возвращения главного тренера Олега Знарка, возглавлявшего сборную России на Кубке мира.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 Б (0:0, 2:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Ковальчук - 7 (Зубарев, Плотников), 23:55 - 1:0. Коскиранта - 3 (Зубарев, Плотников), 28:27 - 2:0. Райт - 1 (Блум, Горшков), 55:15 - 2:1. Саболич - 7 (Гавриленко, Земченок), 57:57 - 2:2.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Шестеркин - Бобков.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 45 (10+15+16+4) - 31 (8+8+11+4).

Судьи: Конц, Сидоренко.

27 сентября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.