СКА по буллитам победил "Витязь"

СКА одержал победу над "Витязем" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 4:3. Армейцы впервые в сезоне потеряли очки.

За санкт-петербургский клуб отличились Сергей Калинин, Сергей Широков и Патрик Херсли. У гостей шайбы забросили Максим Афиногенов, Иван Яценко и Александр Денежкин. Победный буллит реализовал Павел Дацюк.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Витязь" (Подольск) - 4:3 Б (0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Афиногенов - 1 (Семин), 10:31 - 0:1. Калинин - 1 (Широков, В. Тихонов), 21:55 - 1:1. Яценко - 1 (Горак), 22:57 - 1:2. Широков - 4, 32:16 - 2:2. Херсли - 2 (бол., Дацюк, Ковальчук), 40:46 - 3:2. Денежкин - 1 (Романов), 41:03 - 3:3.

Победный буллит: Дацюк.

Вратари: Шестеркин - Бирюков.

Штраф: 0 - 10.

Броски: 44 (17+16+8+3) - 30 (7+8+12+3).

Судьи: Белов, Оленин.

27 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.