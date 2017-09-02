СКА по буллитам обыграл "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" на своем льду уступило СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. В основное время команды обменялись тремя голами, а в овертайме шайб заброшено не было. В серии буллитов успешнее оказались гости.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Западной конференции, а "Торпедо" идет на 7-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Торпедо" (нижний Новгород) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:4 Б (1:1, 0:1, 2:1, 0:0, 0:1)

Голы: Кулемин - 1 (Веряев, Аляев), 11:01 - 1:0. Барабанов - 1 (бол., Карпов, Яковлев), 15:45 - 1:1. Ковальчук - 5, 29:19 - 1:2. Дацюк - 2 (бол., Гусев), 48:29 - 1:3. Баранцев - 2 (бол., Еглич, Дугин), 52:26 - 2:3. Столяров - 3 (Паршин, Мамашев), 56:29 - 3:3.

Победный буллит: Гусев.

Вратари: Галимов (Лисутин, 48:56) - Коскинен (Шестеркин, 65:00).

Штраф: 14 - 35.Броски: 22 (5+3+8+6) - 35 (14+11+10+0).

Судьи: Морозов, Раводин.

2 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".