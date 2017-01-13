СКА первым в нынешнем сезоне преодолел отметку в 200 заброшенных шайб

СКА стал первой командой в нынешнем сезоне регулярного чемпионата КХЛ, которая преодолела отметку в 200 заброшенных шайб. Это случилось в матче с новокузнецким "Металлургом", который был обыгран со счетом 9:1 в Санкт-Петербурге. На счету петербуржцев теперь 208 голов. СКА возглавляет таблицу КХЛ со 115 очками после 49 игр.

Отметим, что рекорд СКА по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате был установлен два года назад – 210 голов. Абсолютный рекорд регулярных чемпионатов принадлежит "Салавату Юлаеву" – 215 голов.