23:30 26 февраля | Хоккей — КХЛ

СКА перевел в основу 8 игроков из команд ВХЛ и МХЛ перед игрой с "Йокеритом"


СКА перевел в основной состав восемь игроков из команд ВХЛ и МХЛ, сообщает пресс-служба КХЛ. Это произошло накануне игры регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", которая состоится завтра, 27 февраля.

В списке игроков оказались: Андрей Алтыбармакян, Алексей Полодян, Данила Галенюк, Константин Волков, Владислав Семин, Данила Квартальнов, Иван Володин и Михаил Мальцев.

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https://www.khl.ru/

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