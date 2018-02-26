СКА перевел в основу 8 игроков из команд ВХЛ и МХЛ перед игрой с "Йокеритом"

СКА перевел в основной состав восемь игроков из команд ВХЛ и МХЛ, сообщает пресс-служба КХЛ. Это произошло накануне игры регулярного чемпионата КХЛ против "Йокерита", которая состоится завтра, 27 февраля.

В списке игроков оказались: Андрей Алтыбармакян, Алексей Полодян, Данила Галенюк, Константин Волков, Владислав Семин, Данила Квартальнов, Иван Володин и Михаил Мальцев.