СКА переиграл "Амур", одержав третью победу подряд

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Амур" уступил СКА – 2:3.

В составе петербуржцев заброшенными шайбами отличились Динар Хафизуллин, Егор Яковлев и Сергей Калинин.

Данная победа для петербуржцев стала третьей подряд. В свою очередь хабаровчане прервали беспроигрышную серию, которая составляла четыре матча к ряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Амур" (Хабаровск) – СКА (Санкт-Петербург) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Голы: Хафизуллин – 4 (Херсли, Плотников), 8:39 – 0:1. Ли – 7 (мен., Бывальцев), 13:01 – 1:1. Яковлев – 1 (Рундблад, Гусев), 23:59 – 1:2. Калинин – 10 (бол., Коскиранта, Карпов), 40:24 – 1:3. Пикар – 1 (Клопов, Йордан), 56:33 – 2:3.

Вратари: Метсола (59:06) – Коскинен.

Штраф: 6 – 6.

Броски: 32 (9+7+16) – 23 (7+10+6).

Судьи: Гашилов, Морозов.

16 ноября. Хабаровск. "Платинум Арена".

Турнирная таблица – здесь