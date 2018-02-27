СКА отправил Шипачева в ВХЛ

Нападающий СКА Вадим Шипачев был отправлен в ВХЛ в команду "СКА-Нева", сообщает официальный Твиттер KHL Media Team. В главную команду вызваны защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков.
Отметим, что Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018. Сегодня СКА проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", первый после Игр. По данным "СЭ", за "СКА-Неву" олимпийский чемпион играть не будет, а его перевод в эту команду – связанный с заявкой технический момент.
Тихонов провел 32 матча в регулярке ВХЛ и набрал 8 (2+6) очков, на счету Орловича-Грудкова – 31 (11+20) очко в 49 играх.
СКА отправил Шипачёва в ВХЛ и вызвал в главную команду Тихонова и Орловича-Грудкова– KHL Media Team (@khlmediateam) 27 февраля 2018 г.
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Упёртый русский
Да, Знарок - человек очень мстительный и злопамятный, получается. Выстави его на трансфер, если не устраивает... По человечески надо всё-таки себя вести, даже если чем то обижен... Динамо или Спартак его возьмут без вопросов. Не говоря уж о Северстали, но там зарплату надо будет понижать, наверное...
17:52
Igrok Igorek
Олимпийский чемпион будет играть в ВХЛ. Такой маразм может случиться только в России...
16:12
HarryAngel
глоров Цискаридзе как ветром сдуло. выходит Вегас был прав на 200
15:41
Lennon
Давно пора! Сейчас этот нытик и там откажется играть!
15:36
vada
Покатился по наклонной
15:12
Cap. Morgan
dxist Серия вторая, техническая.. ////////// "Фигура вторая. Печальная. "(с) ))))))))
15:11
zzahod
Почему Шипачев - Вадим, а Грудков - Денис Орлович?
15:11
dxist
Серия вторая, техническая..
14:46
gibson
Нет, ну я сам не люблю Шипачева, но то как с ним поступают это за гранью добра и зла. Злорадство здесь совершенно неуместно.
14:40
Несвин
Пора опять в Череповец возвращаться
14:39
Бармалей3000
Опять технический момент, в НХЛ тоже технически отправили в АХЛ!!!
14:35
fedland
Зарплата будет тоже как в вышке. 17 тыс руб/месяц...
14:25
Т-174
Олимпийского "чампиона" отправили штобы вышку подымал))
14:23
gibson
Какой еще технически момент? Да над ним издеваются просто. И вот ради этого Шипачев сжег за собой все мосты в НХЛ и вернулся на копейки в СКА? Валить ем оттуда надо. Если царь-Знарок ставит на тебе крест, то это навсегда...
14:10
naiff
помнится и в Вегасе был такой же "технический момент"))) чем кончилось - думаю, все помнят...
14:07
spetrov
Некоторое время назад мы обсуждали, правильно или нет Vegas от него отказался.
13:59
zub_ovechkina
Ну все верно.
13:49
эстонский армеец
В этой "Бразилии"( СКА ) столько "донов Педров" (олимп. чемпионов) - теперь могут ими "разбрасываться"!
13:34
maks55555
И что у них случилось с ним?
13:33