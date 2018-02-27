13:23 | Хоккей — КХЛ

СКА отправил Шипачева в ВХЛ

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Нападающий СКА Вадим Шипачев был отправлен в ВХЛ в команду "СКА-Нева", сообщает официальный Твиттер KHL Media Team. В главную команду вызваны защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков.

Отметим, что Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018. Сегодня СКА проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", первый после Игр. По данным "СЭ", за "СКА-Неву" олимпийский чемпион играть не будет, а его перевод в эту команду – связанный с заявкой технический момент.

Тихонов провел 32 матча в регулярке ВХЛ и набрал 8 (2+6) очков, на счету Орловича-Грудкова – 31 (11+20) очко в 49 играх.

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (19)
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Упёртый русский

Да, Знарок - человек очень мстительный и злопамятный, получается. Выстави его на трансфер, если не устраивает... По человечески надо всё-таки себя вести, даже если чем то обижен... Динамо или Спартак его возьмут без вопросов. Не говоря уж о Северстали, но там зарплату надо будет понижать, наверное...

17:52

Igrok Igorek

Олимпийский чемпион будет играть в ВХЛ. Такой маразм может случиться только в России...

16:12

HarryAngel

глоров Цискаридзе как ветром сдуло. выходит Вегас был прав на 200

15:41

Lennon

Давно пора! Сейчас этот нытик и там откажется играть!

15:36

vada

Покатился по наклонной

15:12

Cap. Morgan

dxist Серия вторая, техническая.. ////////// "Фигура вторая. Печальная. "(с) ))))))))

15:11

zzahod

Почему Шипачев - Вадим, а Грудков - Денис Орлович?

15:11

dxist

Серия вторая, техническая..

14:46

gibson

Нет, ну я сам не люблю Шипачева, но то как с ним поступают это за гранью добра и зла. Злорадство здесь совершенно неуместно.

14:40

Несвин

Пора опять в Череповец возвращаться

14:39

Бармалей3000

Опять технический момент, в НХЛ тоже технически отправили в АХЛ!!!

14:35

fedland

Зарплата будет тоже как в вышке. 17 тыс руб/месяц...

14:25

Т-174

Олимпийского "чампиона" отправили штобы вышку подымал))

14:23

gibson

Какой еще технически момент? Да над ним издеваются просто. И вот ради этого Шипачев сжег за собой все мосты в НХЛ и вернулся на копейки в СКА? Валить ем оттуда надо. Если царь-Знарок ставит на тебе крест, то это навсегда...

14:10

naiff

помнится и в Вегасе был такой же "технический момент"))) чем кончилось - думаю, все помнят...

14:07

spetrov

Некоторое время назад мы обсуждали, правильно или нет Vegas от него отказался.

13:59

zub_ovechkina

Ну все верно.

13:49

эстонский армеец

В этой "Бразилии"( СКА ) столько "донов Педров" (олимп. чемпионов) - теперь могут ими "разбрасываться"!

13:34

maks55555

И что у них случилось с ним?

13:33

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