СКА отправил Шипачева в ВХЛ

Нападающий СКА Вадим Шипачев был отправлен в ВХЛ в команду "СКА-Нева", сообщает официальный Твиттер KHL Media Team. В главную команду вызваны защитник Михаил Тихонов и нападающий Денис Орлович-Грудков.

Отметим, что Шипачев в составе сборной России стал обладателем золотой медали Олимпиады-2018. Сегодня СКА проведет гостевой матч регулярного чемпионата КХЛ с "Йокеритом", первый после Игр. По данным "СЭ", за "СКА-Неву" олимпийский чемпион играть не будет, а его перевод в эту команду – связанный с заявкой технический момент.

Тихонов провел 32 матча в регулярке ВХЛ и набрал 8 (2+6) очков, на счету Орловича-Грудкова – 31 (11+20) очко в 49 играх.