22:21 | ХОККЕЙ — КХЛ

СКА остановился в трех победах от рекорда "Авангарда"

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"Автомобилист", переиграв в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА (2:1), прервал победную серию клуба из Санкт-Петербурга на отметке 15 матчей. Армейцы упустили возможность приблизиться к рекорду лиги, который по-прежнему принадлежит "Авангарду", завершившему сезон-2010/11 серией из 18 побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ

Сезон

Клуб

Победы

В основное время

Шайбы

Очки

2010/11

Авангард

18

13

64-36

49

2016/17

СКА

15

13

75-11

43

2014/15

ЦСКА

13

13

50-14

39

2015/16

Локомотив

13

12

39-12

38

2014/15

ЦСКА

13

9

62-21

35

2008/09

Металлург Мг

13

7

54-30

33
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