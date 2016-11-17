СКА остановился в трех победах от рекорда "Авангарда"

"Автомобилист", переиграв в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА (2:1), прервал победную серию клуба из Санкт-Петербурга на отметке 15 матчей. Армейцы упустили возможность приблизиться к рекорду лиги, который по-прежнему принадлежит "Авангарду", завершившему сезон-2010/11 серией из 18 побед. (Кирилл БУРДАКОВ)
Самые длинные победные серии КХЛ
|
Сезон
|
Клуб
|
Победы
|
В основное время
|
Шайбы
|
Очки
|
2010/11
|
Авангард
|
18
|
13
|
64-36
|
49
|
2016/17
|
СКА
|
15
|
13
|
75-11
|
43
|
2014/15
|
ЦСКА
|
13
|
13
|
50-14
|
39
|
2015/16
|
Локомотив
|
13
|
12
|
39-12
|
38
|
2014/15
|
ЦСКА
|
13
|
9
|
62-21
|
35
|
2008/09
|
Металлург Мг
|
13
|
7
|
54-30
|
33