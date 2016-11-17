СКА остановился в трех победах от рекорда "Авангарда"

"Автомобилист", переиграв в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ СКА (2:1), прервал победную серию клуба из Санкт-Петербурга на отметке 15 матчей. Армейцы упустили возможность приблизиться к рекорду лиги, который по-прежнему принадлежит "Авангарду", завершившему сезон-2010/11 серией из 18 побед. (Кирилл БУРДАКОВ)

Самые длинные победные серии КХЛ