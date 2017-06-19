СКА опроверг информацию о возможных трансферах

СКА обратился к общественности с призывом не верить слухам, которые касаются трансферных планов клуба. В сообщении, опубликованном пресс-службой невских армейцев, отмечается, что вся информация размещается на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что петербуржцы планируют выкупить у "Трактора" права на нападающего Евгения Кузнецова. Предполагалось, что за этот переход челябинцы бы выручили 150 миллионов рублей. Форвард выступает в НХЛ с 2014 года. Контракт игрока с "Вашингтоном" истек после минувшего сезона.

Ранее СКА совершил обмен с "Авангардом", в результате чего получил права на форварда "Торонто" Сергея Калинина.

СКА выкупит у "Трактора" права на Кузнецова за 150 миллионов рублей