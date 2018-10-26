СКА одержал волевую победу над рижским "Динамо" и прервал серию из двух поражений

СКА обыграл "Динамо" из Риги в регулярном чемпионате КХЛ. Рижане открыли счет в начале второго периода, но армейский клуб смог отличиться дважды.

СКА прервал серию из двух поражений подряд и вернулся в лидеры Дивизиона Боброва, обогнав "Йокерит".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Виделль - 12, 20:23 - 1:0. Гавриков - 2 (Карпов, Дацюк), 21:00 - 1:1. Херсли - 10 (Гусев), 44:53 - 1:2.

Вратари: Билялов - Шестеркин.

Штраф: 10 - 2.

Броски: 22 (10+5+7) - 46 (12+21+13).

Судьи: Оскирко, Фатеев.

26 октября. Рига. "Арена Рига".