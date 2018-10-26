СКА одержал волевую победу над рижским "Динамо" и прервал серию из двух поражений

СКА обыграл "Динамо" из Риги в регулярном чемпионате КХЛ. Рижане открыли счет в начале второго периода, но армейский клуб смог отличиться дважды.
СКА прервал серию из двух поражений подряд и вернулся в лидеры Дивизиона Боброва, обогнав "Йокерит".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) - СКА (Санкт-Петербург) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Виделль - 12, 20:23 - 1:0. Гавриков - 2 (Карпов, Дацюк), 21:00 - 1:1. Херсли - 10 (Гусев), 44:53 - 1:2.
Вратари: Билялов - Шестеркин.
Штраф: 10 - 2.
Броски: 22 (10+5+7) - 46 (12+21+13).
Судьи: Оскирко, Фатеев.
26 октября. Рига. "Арена Рига".
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