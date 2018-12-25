СКА одержал волевую победу над "Куньлунем"

СКА обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:3. Петербургский клуб набрал 64 очка и остался на втором месте в турнирной таблице. "Куньлунь" с 37 баллами располагается на девятой строчке.

Нападающий СКА Никита Гусев в этой встрече в этой встрече заброшенной шайбой и результативной передачей. 26-летний форвард набрал 300-е очко в матчах регулярного чемпионата КХЛ.

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"Куньлунь" (Пекин) - СКА (Санкт-Петербург) - 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)

Голы: Йип - 12 (Виклунд), 21:06 - 1:0. Ярвинен - 2 (Лунд), 23:50 - 2:0. Гусев - 12 (Плотников, Прохоркин), 27:21 - 2:1. Гавриков - 4 (Прохоркин), 31:18 - 2:2. Кузьменко - 8 (Хафизуллин), 45:12 - 2:3. Рундблад - 2 (бол., Прохоркин, Гусев), 52:36 - 2:4. Ли - 2 (п.в., Кетов), 59:45 - 2:5. Бартулис - 2 (Локхарт), 59:55 - 3:5.

Вратари: Кархунен (57:58 - 59:45) - Хелльберг.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 25 (9+7+9) - 41 (13+11+17).

Судьи: Бирин, Оленин.

25 декабря. Шанхай. ЛД "Фэйян".

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