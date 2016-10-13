СКА одержал пятую победу подряд в матче с рижским "Динамо"

СКА на своем льду обыграл рижское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 4:1. Питерцы одержали пятую подряд победу и лидируют в турнирной таблице западной конференции. Рижане имеют в своем активе всего две победы в основное время и замвкают таблицу с 11 очками.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) – "Динамо" (Рига) – 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Коскиранта – 5, 25:12 – 1:0. Шипачев – 5 (бол., Дадонов, Гусев), 46:28 – 2:0. М. Редлихс – 4 (Пуяц, Дарзиньш), 50:15 – 2:1. Ковальчук – 11 (Барабанов), 51:56 – 3:1. Мозес – 2 (Яковлев, Плотников), 56:17 – 4:1.

Вратари: Шестеркин – Калныньш.

Штраф: 0 – 10.

Броски: 49 (6+30+13) – 21 (6+3+12).

Судьи: Кулаков, Рогачев.

13 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.