В матче предсезонного турнира имени Пучкова СКА одержал победу над "Сочи" - 3:1. В составе невских армейцев заброшенными шайбами отличились Динар Хафизуллин, Илья Ковальчук и Патрик Херсли. Единственный гол сочинцев забил Артем Томилин.

Турнир имени Пучкова Н.Г.

СКА (Санкт-Петербург) - "Сочи" - 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)

Голы: Хафизуллин - 1 (Гусев, Чудинов), 26:19 - 1:0. Ковальчук - 2 (бол., Дацюк, Плотников), 28:15 - 2:0. Херсли - 1 (бол., Барабанов, Прохоркин), 32:59 - 3:0. Томилин - 1 (Мальцев, Захарчук), 46:14 - 3:1.

Вратари: Коскинен - Шикин.

Судьи: Кулев, Оскирко.

14 августа. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.