СКА одержал домашнюю победу над "Динамо"

СКА выиграл у московского "Динамо" (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Динар Хафизуллин, Павел Дацюк и Антон Белов. У динамовцев гол в активе Дмитрия Кагарлицкого.

СКА набрал 81 очко и занимает второе место в Западной конференции. У "Динамо" 58 очков и пятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Москва) - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы: Хафизуллин - 7 (Гусев), 15:11 - 1:0. Кагарлицкий - 21 (бол., Шипачев), 21:00 - 1:1. Дацюк - 8 (Кручинин, Плотников), 28:46 - 2:1. Белов - 4 (Прохоркин, Гусев), 52:21 - 3:1.

Вратари: Шестеркин - Бочаров.

Штраф: 6 - 33.

Броски: 28 (9+11+8) - 20 (6+9+5).

Судьи: Гусев, Раводин.

17 января. Санкт-Петербург. "Ледовый дворец".

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